PHP+Curl рега

Добрый день ищу талантливого верстальщика для работы над крупным и достаточно сложным макетом превью экранов по ссылке http://bit.ly/2bHXQ75, отрисована только десктопная версия, мобильную прийдётся продумывать самим, бутстрап использовать нельзя, до мелочей докапываться будем. На некоторых экранах ...