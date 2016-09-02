Сделать адаптивную мобильную версию (Bootstrap)

Здравствуйте! Нужно сверстать макет. Макет в PSD Сверстать нужно адаптивно с bootstrap Макеты есть под планшеты и мобильники Макеты вышлю кандидатам Ещё очень большим плюсом будет, если вы верстку потом сможете одеть на DLE