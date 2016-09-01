Верстка PSD -> HTML по возможности посадить на DLE

Верстка 5 страниц не сложного макета по Html-5 1)поставить движок на хост и установить шаблон. 2)Внести поправки указанные в Тз 3)Адаптировать верстку под мобильные телефоны 4)Настроить нужные плагины
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Здравствуйте!
Нужно сверстать макет.
Макет в PSD
Сверстать нужно адаптивно с bootstrap
Макеты есть под планшеты и мобильники
Макеты вышлю кандидатам
Ещё очень большим плюсом будет, если вы верстку потом сможете одеть на DLE
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