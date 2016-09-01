Срочно сделать верстку

HTML-версткаЗакрытнет заявок348 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Срочно сделать адаптивную верстку.

Есть PSD макеты. PSD макеты покажу в скайпе.

Пожалуйста оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас.

В заявках пожалуйста указывайте свой скайп.

7 лет назад
fischmegega
Антон 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
  • Похожие заказы

  • Верстка в шаблон на Word press

    $40

    Верстка 5 страниц не сложного макета по Html-5 1)поставить движок на хост и установить шаблон. 2)Внести поправки указанные в Тз 3)Адаптировать верстку под мобильные телефоны 4)Настроить нужные плагины

    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать демку слайдера из примеров

    Всем привет. Нужна демо слайдера на страницу товара. Картинка с миниатюрами, пример: https://github.com/sachinchoolur/lightslider А при клике на большую картинку, открывается просмотр, пример: http://brutaldesign.github.io/swipebox/ Нужно слепить их. Или используйте свой, похожий пример. Оплата Приват24!!

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать шаблон конверта

    Нужно сверстать в html шаблон обложки конверта для печати. Есть образец в формате pdf. Сложность в том, чтобы добиться полного соответствия при печати на листе А4. Т.е. распечатанный шаблон pdf и полученный html должны совпадать ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • BootStrap3 сортировка блоков с изображениями

    Нужно сделать сортировку блоков с изображениями. Почти то, что нужно в результате получить можно увидеть здесь http://drumshop.ru/snares/wood/#brand=all;sort=top покликайте по названиям брендов и способам сортировки. Только нужно иметь возможность выбрать одновременно один-два (и более) бренда и один-два (и ...

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Мелкие доработки верстки

    мелкие доработки верстки, по фтп надо поправить урл http://goo.gl/kcD9bt покажу где css и где шаблоны 1.на главной есть проблема в интернет эксплорере, растягиваются иконки 320-767 2. http://joxi.ru/E2pj9pIBzWnzrY 768-992 3 http://joxi.ru/krD60RI0eNP12p 4 http://joxi.ru/Drl89BF47aYVrP 5 http://joxi.ru/vAWJpOsk8bp32W на странице профиля надо стилизовать селекта 2 6 http://joxi.ru/zANnj6Il3YEYA9 7 http://joxi.ru/BA0LWGSB6eg0Ay 8 http://joxi.ru/krD60RI0ep0k2p ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Выполнить адаптивную верстку

    Выполнить адаптивную верстку с анимационными эффектами, главная + 5 вложенных.  При реализации анимации, необходимо использование JS и jQuery библиотек. Детали (макеты и ТЗ) отправлю при личной переписке. Пишите свои тарифы и ориентировочные сроки.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработать HTML&CSS верстку для сайта

    Здравствуйте! Неоходимо внести правки в текущий незавершенный проект + сверстать еще около 15-ти страниц. Верстка адаптивная, дизайн разрабатываеться под каждый размер экрана для каждой страницы отдельно.  Работа и оплата почасовая (необходимо вносить в таблицу затраченные на ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад