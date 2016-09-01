Доработать HTML&CSS верстку для сайта

Здравствуйте! Неоходимо внести правки в текущий незавершенный проект + сверстать еще около 15-ти страниц. Верстка адаптивная, дизайн разрабатываеться под каждый размер экрана для каждой страницы отдельно.

Работа и оплата почасовая (необходимо вносить в таблицу затраченные на работу часы, все на доверии но злоупотреблять не стоит, все мы примерно понимаем сколько это может занять +/- времени) Хотелось что б вы озвучили стоимость часа своей работы. В прицнипе можно рассмотреть и фиксированную оплату за разные этапы проекта, но будьте готовы к тому что клиент может попросить что-то исправить и переделать.

Если вы делаете верстку исключительно с нуля и не готовы разобраться с чужим кодом и исправить его - прошу не откликаться на этот проект! Работу по текущей версии верстки уже начали бекенд специалисты и интегрировать совсем другую верстку просто нет никакой возможности. Важно! Предыдущий исполнитель использовал Bootstrap - это был не кричтиный момент и у заказчика не было просьбы использовать именно его, но по скольку этот варфрейм уже использован, то, скорей всего его уже никуда не деть.

Исполнитель, желательно, из Украины (а еще лучше если вы вдруг находитесь в Черкассах)

С ув. Татьяна