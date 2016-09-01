Мобильная версия

Задача - написать парсер или предложить решение программы парсинга объявлений с сайтов недвижимости (Telephone Javascript Hide) - телефон скрыт под формой на ява скрипте, подгружающей номер из базы MySQL при клике на xxx-xx-xx
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нужно сделать мобильную версию сайт https://rio-v.biz
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