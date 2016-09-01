Мобильная версия

Сделать адаптивную фотогалерею с отбором и сравнением изображений на bootstrap3. Существует некоторое количество коллекций, в каждой из которых есть несколько названий цветов. Цвета могут пересекаться в некоторых коллекциях, а могут быть и уникальными (т.е. быть только в одной ...