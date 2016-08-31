Сверстать лендинг

$30
HTML-версткаЗакрыт33 заявки420 просмотров
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Необходима вёрстка одностраничника.

Срок исполнения - 2 дня.

Стоимость работы - 2000 руб

Свёрстанный лендинг должен быть кроссбраузерный.

Скорость загрузки - не менее 70 балов по сервису:

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Отписываясь по проекту, прикладывайте примеры своих работ.

Все детали проекта обсудим с кандидатами.

7 лет назад
andrey_krylov
Андрей 
50 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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