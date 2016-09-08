Доработки сайта DLE

Сайт на движке DLE

http://digitopelectric.ru/

Необходимо произвести доработки:

1. На каждой карточке товара, во вкладке "Скачать инструкцию" добавить "скачать фотографии + название товара" если заполнено поле с адресом архива (добавить новое поле), вкладку переименовать на "Скачать инструкцию и фото" (макет)

2. На главной странице добавить блок отзывов между новостями и партнёрами, отзывы реализовать статьями, на главной выводится 4 отзыва, на мобильном 1 и стрелки прокрутки, внизу кнопка "все отзывы", по ней переход на страницу отзывов, где в таком же оформлении все отзывы, только фон белый. В главном меню добавляем пункт "Отзывы" перед Контакты. Возможность менять отзывы на главной в шаблоне по id статьи. В мобильном виде отзыв вытягивается в высоту - картинка, лого по центру, текст, название компании. По кнопке в всплывающем окне увеличивается картинка самого отзыва.

Для статей с отзывами добавить поля для логотипа, картинки с отзывом и картинки клиента. (макет)

https://cloud.mail.ru/public/7EE5/9i4jjTWrL макеты