Кросбраузерная , адаптивная верстка лендинга

Нужно сверстать лендинг по макету, нужно плавающее меню как тут aqspa.ru

в мобильной версии кнопка меню,

плюс на интерактивной картинке "что обычно есть в турецкой бане " должны быть лупы с подсказками , как тут http://stroyfond.ru/

На интерактивной карте, желтые круги заменить иконкой лупы (в папке с материалами). При наведении на иконку появляется подсказка. В мобильной версии оставить кругами т.к. на маленьком экране будет сливаться.

портфолио должно быть растянуто на экран как тут

также лайтбоксы при нажатии на кнопки

отдельно сделать страницу "спасибо"

Макет:

https://vk.com/doc340928_437868474?hash=793308c0a8c07bcbad&dl=dda5821d46e5c99ff8

https://docs.google.com/document/d/1i2FMEnTxAlOOfmNiJAYNB2AzQg3CDHVy6NKHSRanDdA/edit