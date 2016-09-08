Кросбраузерная , адаптивная верстка лендинга

$50
HTML-версткаЗавершен18 заявок410 просмотров
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Нужно сверстать лендинг по макету, нужно плавающее меню как тут aqspa.ru

в мобильной версии кнопка меню,

плюс на интерактивной картинке "что обычно есть в турецкой бане " должны быть лупы с подсказками , как тут http://stroyfond.ru/

На интерактивной карте, желтые круги заменить иконкой лупы (в папке с материалами). При наведении на иконку появляется подсказка. В мобильной версии оставить кругами т.к. на маленьком экране будет сливаться.

портфолио должно быть растянуто на экран как тут 

также лайтбоксы при нажатии на кнопки

отдельно сделать страницу "спасибо"

Макет:

https://vk.com/doc340928_437868474?hash=793308c0a8c07bcbad&dl=dda5821d46e5c99ff8 

https://docs.google.com/document/d/1i2FMEnTxAlOOfmNiJAYNB2AzQg3CDHVy6NKHSRanDdA/edit

7 лет назад
Mishyas
Михаил 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
vmanohin
Виталий 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
7 лет назад
$50
4 дня
Работу выполнил качественно, в срок, быстро делает правки, учитывает все "хотелки", вообщем рекомендую!
Успешное сотрудничество. Все отлично. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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