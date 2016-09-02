Исполнитель на работы по верстке в HTML5

Прикреплен уменьшенный в 3 раза макет для верстки. Нужна адаптивная "резина" HTML5+CSS3 (чтобы верстка подстраивалась под разрешение экрана через @media screen): для мелких экранов - в 1 колонку (оба меню прячутся в 2 отдельных иконки "три ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы ищем исполнителя на работы по верстке в HTML5.
Описание работы
Необходимо сверстать в формате HTML5 слайды с медицинским контентом и анимацией для показа в специальной программе, частично для iPad, частично для Android. Примерный объем – 30-50 слайдов, из которых около 10 с анимацией. В случае положительного опыта, вероятно постоянное поступление работ от нас.
Слайды будут примерно такой же сложности, как приложенный: один график, одна или 3-4 иллюстрации, текст буллетами. Слайды нужно верстать в презентации, т.е. общий дизайн всех слайдов будет одинаковый. Слайды обязательно верстать в одном шаблоне, предложенном нами, чтобы нам было легко собирать из них презентации.
Требования к верстке
1. Верстка должна быть выполнены правильным образом под планшет Android, разрешение 2560х1600 пикселей. Изменения масштаба не предполагаются/
2. В одном шаблоне будет выполнено много слайдов, поэтому верстка должна предусматривать возможность повторного использования элементов
3. Картинки, которые иногда бывают вставлены в слайды, должны быть сверстаны правильным образом
4. Сверстанный слайд должен быть максимально близким к оригиналу
Тестовое задание
1. Финальные Html должны носить то же название, как и у psd.
2. Все картинки должны быть оптимизированы
3. Верстка выполняется по предоставленному шаблону.
4. Проверка на на целевом устройстве(ipad) перед сдачей работы обязательна.
5. Не минифицировать файлы.
6. Шаблон и jpg слайд лежит во вложениях. График нужно анимировать, чтобы темно-зеленый столбец плавно поднимался от 0 до нужной высоты, после чего проявлялись бы цифры. Анимация запускается автоматически сразу при открытии слайда, скорость – любая на ваше усмотрение, но заметная глазу. После завершения анимации слайд должен попиксельно совпадать с исходным изображением.
7. Psd вышлю исполнителю.
Вопросы
1. Срок выполнения тестового задания ? (Его делаете бесплатно).
2. Стоимость верстки одного статичного слайда (без анимации). Поскольку точного объема работ пока нет, можно вилку, от и до.
3. Стоимость верстки одного анимированного слайда. Поскольку точного объема работ пока нет, можно вилку, от и до.
4. Ориентировочную скорость верстки:
a. Сколько только простых слайдов в день вы сможете сверстать
b. Сколько анимированных слайдов в день вы сможете сверстать
В заявке я ожидаю получить ответы на свои вопросы. Если для получения этих ответов нужно что-то еще, сообщайте.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $30
Задача: Темизировать фильтры и поместить в блок (блок имеется) на странице "мероприятия", на примере сайта юлмарта(https://www.ulmart.ru/search?string=samsung+galaxy&category=80252&sort=1&rec=false), чтобы каждый раздел можно развернуть и поставить галочку, а текущее меню с лева убрать.Завершен7 лет назад
Сайт работает на Wordpress. У нас на сайте в Internet Explorer некорректно работают «кнопки» темы: Если нажать на текст кнопки – то ссылка не работает, если нажать на пространство вокруг текста на кнопке – то ссылка работает: [url=http://joxi.ru/Q2KnjRKCGkDYmj]joxi.ru/Q2KnjRKCGkDYmj[/url] При ...Завершен7 лет назад
Добрый день! Нужен сайт на вп Макет вот https://drive.google.com/folderview?id=0B0SypoXALXYvR2wyS3huc1hVaXc&usp=sharing PSD Вышлю в личку ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/1D1VP6RNEMc457ulpht8eevTWuhZNOHjJse-AkLD3YoY/edit?usp=sharing Пишите, пожалуйста, ориентировочные цены и сроки. Спасибо!HTML-верстка14 заявокЗакрыт7 лет назад
- $25
Добрый день! Есть готовая верстка страниц сайта, всего 17 уникальных страниц Нужно настроить навигацию между страницами, чтобы работали все ссылки и осуществлялся переход в на нужные страницы сайта. Ссылка на главную [url=http://goo.gl/H8boVN]goo.gl/H8boVN[/url] Структура сайта и описание куда должен происходить переход ...HTML-верстка21 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $35
Требуется сверстать одну страничку адаптивно. Бюджет 2500 Макет и ТЗ по запросу!Завершен7 лет назад
Нужно сверстать 4 страницы и разместить на них анимацию выложил первые две. Анимацию предлагайте остальные две по аналогииЗавершен7 лет назад
Добрый день! Есть проект, нужно запустить ленгдинг. Лендинг уже готовый, дизайн есть, находится на хостинге гетреспонса, нужно поместить на наш хостинг и отредактировать HTML, чтобы работали кнопки, ссылки, гиперссылки и тд. ТЗ в приложении(ТЗ примерное, ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $70
Сверстать сайтЗавершен7 лет назад