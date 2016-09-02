Исполнитель на работы по верстке в HTML5

Мы ищем исполнителя на работы по верстке в HTML5.

Описание работы

Необходимо сверстать в формате HTML5 слайды с медицинским контентом и анимацией для показа в специальной программе, частично для iPad, частично для Android. Примерный объем – 30-50 слайдов, из которых около 10 с анимацией. В случае положительного опыта, вероятно постоянное поступление работ от нас.

Слайды будут примерно такой же сложности, как приложенный: один график, одна или 3-4 иллюстрации, текст буллетами. Слайды нужно верстать в презентации, т.е. общий дизайн всех слайдов будет одинаковый. Слайды обязательно верстать в одном шаблоне, предложенном нами, чтобы нам было легко собирать из них презентации.

Требования к верстке

1. Верстка должна быть выполнены правильным образом под планшет Android, разрешение 2560х1600 пикселей. Изменения масштаба не предполагаются/

2. В одном шаблоне будет выполнено много слайдов, поэтому верстка должна предусматривать возможность повторного использования элементов

3. Картинки, которые иногда бывают вставлены в слайды, должны быть сверстаны правильным образом

4. Сверстанный слайд должен быть максимально близким к оригиналу

Тестовое задание

1. Финальные Html должны носить то же название, как и у psd.

2. Все картинки должны быть оптимизированы

3. Верстка выполняется по предоставленному шаблону.

4. Проверка на на целевом устройстве(ipad) перед сдачей работы обязательна.

5. Не минифицировать файлы.

6. Шаблон и jpg слайд лежит во вложениях. График нужно анимировать, чтобы темно-зеленый столбец плавно поднимался от 0 до нужной высоты, после чего проявлялись бы цифры. Анимация запускается автоматически сразу при открытии слайда, скорость – любая на ваше усмотрение, но заметная глазу. После завершения анимации слайд должен попиксельно совпадать с исходным изображением.

7. Psd вышлю исполнителю.

Вопросы

1. Срок выполнения тестового задания ? (Его делаете бесплатно).

2. Стоимость верстки одного статичного слайда (без анимации). Поскольку точного объема работ пока нет, можно вилку, от и до.

3. Стоимость верстки одного анимированного слайда. Поскольку точного объема работ пока нет, можно вилку, от и до.

4. Ориентировочную скорость верстки:

a. Сколько только простых слайдов в день вы сможете сверстать

b. Сколько анимированных слайдов в день вы сможете сверстать

В заявке я ожидаю получить ответы на свои вопросы. Если для получения этих ответов нужно что-то еще, сообщайте.