Поправить стили на сайте для Internet Explorer

Сайт работает на Wordpress.

У нас на сайте в Internet Explorer некорректно работают «кнопки» темы:

Если нажать на текст кнопки – то ссылка не работает, если нажать на пространство вокруг текста на кнопке – то ссылка работает:

joxi.ru/Q2KnjRKCGkDYmj

При этом в более поздних версиях нашей темы «Impreza» я так понимаю эту проблему решили, но мы тему не обновляем (так как в ней есть кастомные изменения, которые могут слететь).

impreza.us-themes.com/ele...

Скорее всего нужно поправить стили в css. Внести изменения в админке лучше всего сюда: joxi.ru/MAj0RyPUXNW7me