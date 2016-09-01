Поправить стили на сайте для Internet Explorer

Собственно, нужно сверстать и натянуть на wordpress. Техническое задание и макеты прилагаю. Оплата по факту принятия на Вашем хостинге, после оплаты Вы отдаете сайт. В заявке прошу указывать сразу цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт работает на Wordpress.
У нас на сайте в Internet Explorer некорректно работают «кнопки» темы:
Если нажать на текст кнопки – то ссылка не работает, если нажать на пространство вокруг текста на кнопке – то ссылка работает:
При этом в более поздних версиях нашей темы «Impreza» я так понимаю эту проблему решили, но мы тему не обновляем (так как в ней есть кастомные изменения, которые могут слететь).
Скорее всего нужно поправить стили в css. Внести изменения в админке лучше всего сюда: joxi.ru/MAj0RyPUXNW7me
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