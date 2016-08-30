Верстальщик под OpenCart интернет-магазин

Здравствуйте. Требуется хороший верстальщик для доработок готового интернет-магазина, работающего на опенкарте 1.5 версии. Нужно не просто верстать элементы из PSD но и вносить эти правки верстки в уже готовый магазин.

Обещаю адекватную и своевременную оплату труда. Если вы будете делать все качественно и оперативно.

Добавляйте меня в скайп, если вы ответственный и надежный человек.