Верстальщик под OpenCart интернет-магазин

HTML-версткаЗакрыт4 заявки158 просмотров
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Здравствуйте. Требуется хороший верстальщик для доработок готового интернет-магазина, работающего на опенкарте 1.5 версии. Нужно не просто верстать элементы из PSD но и вносить эти правки верстки в уже готовый магазин. 

Обещаю адекватную и своевременную оплату труда. Если вы будете делать все качественно и оперативно. 

Добавляйте меня в скайп, если вы ответственный и надежный человек.

OpenCart
7 лет назад
Sported
39 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
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