Здравствуйте!

Требуется сверстать и интегрировать сайт в diafan CMS

Сайт не сложный, требуется человек с который умеет хорошо сверстать. Кросбраузерно, валидно, адаптивно и аккуратно.

И повесить все на эту CMS

подробности по проекту в личке.

Оплата по факту выполнения работы.