Правки по верстке

Добрый день, коллеги! [b]Требуется [/b] Валидная pixel-perfect верстка макетов Натяжка верстки на действующий сайт newsplastic.ru на WordPress с учетом SEO особенностей [b]Имеется: [/b] Отрисованные макеты (десктоп и мобильные), UI-KIT – полный архив с макетами https://cloud.mail.ru/public/Mwc5/KrJpUTZEM Рабочий сайт на WordPress – newsplastic.ru с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно Срочно. поправить верстку. (работы не очень много) Верстка адаптивная.
Адаптив тоже правим.
Список правок скину в скайпе.
Пишите сразу скайп.
Без аванса.
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