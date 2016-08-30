Верстка и интеграция с WordPress

Добрый день, коллеги!

Требуется

Валидная pixel-perfect верстка макетов

Натяжка верстки на действующий сайт newsplastic.ru на WordPress с учетом SEO особенностей

Имеется:

Отрисованные макеты (десктоп и мобильные), UI-KIT – полный архив с макетами https://cloud.mail.ru/public/Mwc5/KrJpUTZEM

Рабочий сайт на WordPress – newsplastic.ru с кастомными постами и таксономиями

В приложении несколько страниц, для тех кто хочет получить представление о макетах.

От вас хочется услышать стоимость и сроки.

Просьба ознакомиться с макетами прежде чем откликаться на проект!