Верстка и интеграция с WordPress

Адаптивная верстка с использованием SCSS, WOW, js+ Animate.scc, натяжка на WP. ТЗ-кондидатом
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, коллеги!
Требуется
Валидная pixel-perfect верстка макетов
Натяжка верстки на действующий сайт newsplastic.ru на WordPress с учетом SEO особенностей
Имеется:
Отрисованные макеты (десктоп и мобильные), UI-KIT – полный архив с макетами https://cloud.mail.ru/public/Mwc5/KrJpUTZEM
Рабочий сайт на WordPress – newsplastic.ru с кастомными постами и таксономиями
В приложении несколько страниц, для тех кто хочет получить представление о макетах.
От вас хочется услышать стоимость и сроки.
Просьба ознакомиться с макетами прежде чем откликаться на проект!
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