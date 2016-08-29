Верстка – Правки

$30
HTML-версткаЗакрыт21 заявка283 просмотра
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Нужно поправить верстку. Верстка адаптивная.  

Адаптив тоже правим.

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7 лет назад
Baton17771
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
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