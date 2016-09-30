Нужно сделать шаблон страницы http://i.imgur.com/m53FYhl.png ,чтобы содержимое страницы растягивалось на 100% ширины экрана http://i.imgur.com/GDHy8WG.png
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Настройка адаптива на X Theme Wordpress
Есть сайт alexnykin.com
Нужно произвести работы по настройке адаптивности верстки.
ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1Aao_8db2hirV4-t-4sOI9bp6Y0vY6e14LCSyLOmlA0o/edit
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо сделать подключить opencart на готовую верстку. За подробностями в ЛС.HTML-верстка10 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, есть задача сверстать лендинг из psd макета. Если есть навыки, то сразу натянуть на движок WordPress. СпасибоHTML-верстка25 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго дня Необходимо сверстать сайт на wordpress есть макет главной и UI KIT элементовHTML-верстка11 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем привет!Нужна помощь в решении следующих вопросов:1. Куплен шаблон на Bootstrap. Посоветуйте какой редактор поставить на Mac и почему его2. Научите как менять тексты и картинки в редакторе и в папках сайта, как удалять и ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется верстка для магазина. Главная страница, список продуктов, карточка товара. Кроссбраузерная, адаптивная (мониторы, планшет, телефон) Примеры работ, стоимость и скайп оставляйте. Спасибо.Завершен7 лет назад
Требуется верстка сайта и натяжка на Wordpress. Сайт достаточно простой, состоит из страниц: Главная, О нас (текстовая страницы), Услуги (внутри 5 страниц с одинаковой версткой), Результаты (используется просто блоки с главной страницы), Блог, Как это работает ...Завершен7 лет назад
- $8
Есть Баги в мобильной версии сайта по вертске. Вот ссылка на правки https://docs.google.com/document/d/1OjRMTiKHaeaYMEx_0bjXqtp-YnH7Fjun6VT065_2PJw/edit Выполнить нужно сегодня.Завершен7 лет назад
Необходимо с нуля сделать адаптивную верстку табов с популярными товарами. как должно быть в прикрепленных изображениях. При наведении курсора на товар вокруг данного товара долна появлятсь рамка Фотографии товара можно взять любые или 5 изображениеЗавершен7 лет назад
- $30
Нужно поправить верстку. Верстка адаптивная. Список правок скину в скайпе. Пишите сразу скайп. Без аванса.HTML-верстка7 заявокЗавершен7 лет назад