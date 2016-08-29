Обучение и доработка шаблона на Bootstrap 3.3.6

Всем привет!Нужна помощь в решении следующих вопросов:1. Куплен шаблон на Bootstrap. Посоветуйте какой редактор поставить на Mac и почему его2. Научите как менять тексты и картинки в редакторе и в папках сайта, как удалять и добавлять блоки сайта. Как просматривать результаты редактирования3. Расскажите как разместить сайт на хостинге4. Как вносить изменения после того как сайт размещен5. Возможно, необходимо будет программирование: добавить новые строки в блок "Цены"Предлагаю формат: видео по скайпу с записью.Что скажете по цене и времени?Спасибо.