Адаптивная верстка и натяжка на CMS

HTML-версткаЗавершен10 заявок182 просмотра
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Требуется верстка сайта и натяжка на Wordpress.

Сайт достаточно простой, состоит из страниц: Главная, О нас (текстовая страницы), Услуги (внутри 5 страниц с одинаковой версткой),  Результаты (используется просто блоки с главной страницы), Блог, Как это работает (простая текстовая страница), Контакты.

Отрисованные страницы, для понимания объемов работы:

Страница одной из услуг - http://joxi.ru/KAxjWBBf4Jw05m  (остальные будут иметь такую же верстку, только другое наполнение)

Главная - http://joxi.ru/n2YOqggujq0anr

Блог - http://joxi.ru/DmBxM88sNE6lvA

Контакты - http://joxi.ru/BA0RK55SBLqY0m

Приоритет минимальному сроку.

Ориентировочную стоимость, пожалуйста указывайте в заявке.

7 лет назад
amelista
Олег 
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
mayk_official
Виталий 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 лет назад
$50
3 дня
Отличная работа, рекомендую!
Все супер! Очень крутой заказчик, рад сотрудничеству. Однозначно рекомендую!
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