Адаптивная верстка и натяжка на CMS

Требуется верстка сайта и натяжка на Wordpress.

Сайт достаточно простой, состоит из страниц: Главная, О нас (текстовая страницы), Услуги (внутри 5 страниц с одинаковой версткой), Результаты (используется просто блоки с главной страницы), Блог, Как это работает (простая текстовая страница), Контакты.

Отрисованные страницы, для понимания объемов работы:

Страница одной из услуг - http://joxi.ru/KAxjWBBf4Jw05m (остальные будут иметь такую же верстку, только другое наполнение)

Главная - http://joxi.ru/n2YOqggujq0anr

Блог - http://joxi.ru/DmBxM88sNE6lvA

Контакты - http://joxi.ru/BA0RK55SBLqY0m

Приоритет минимальному сроку.

Ориентировочную стоимость, пожалуйста указывайте в заявке.