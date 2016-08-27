Создание лендинга (несложного)

HTML-версткаЗакрыт13 заявок265 просмотров
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Нужно "клонировать" страницу

directadvert.ru

дизайнерские элементы выполняет другой исполнитель, нужно сверстать и "натянуть" страницу

7 лет назад
belichkoff
44 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
ylezka
Юлия 
42 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$7
7 дней
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