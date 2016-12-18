ylezka

Юлия ylezka

 
43 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Верстка и наполнение сайтов.

Верстка и наполнение сайтов в срок и за минимальную цену.

Отзывы заказчиков

miya_q
Елена 
42 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Сделать новогоднюю шапку на сайт
Оперативно исполнила работу, всегда была на связи, очень быстро внесла корректировки
Отличный заказчик, четкая задача, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
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