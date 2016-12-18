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Юлия
ylezka
ylezka
43 года
9 лет на
фриланс
-бирже
Был
7 лет назад
1 отзыв
Верстка и наполнение сайтов.
Верстка и наполнение сайтов в срок и за минимальную цену.
Отзывы заказчиков
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Елена
miya_q
42 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
33 отзыва
$10
10 баллов
8 лет назад
Сделать новогоднюю шапку на сайт
Оперативно исполнила работу, всегда была на связи, очень быстро внесла корректировки
Отличный заказчик, четкая задача, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
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Отзывы заказчиков
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