Интеграция контактной формы и Getresponse

Добрый день, фрилансеры! Что есть: описание проекта (ТЗ), макеты. Предметом разработки являются сверстанные страницы сайт «SmadyDevices» компании «Smady Devices LTD». Цель проекта – оказание комплекса платных услуг по подбору устройств (смартфонов и планшетов), отвечающих предпочтениям (ранее именуемые «потребности») ...
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На сайте есть контактная форма. Я её подключила к Getresponse. Скрипт работает, после ввода, перебрасывает на succeess page. Но данные из формы в Getresponse не добавляются.
Привожу код:
Ошибки в id нет.
Задача: найти ошибку, если есть и сделать так, чтобы отправляемые данные добавлялись в личном кабинете Getresponse.
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