Интеграция контактной формы и Getresponse

На сайте есть контактная форма. Я её подключила к Getresponse. Скрипт работает, после ввода, перебрасывает на succeess page. Но данные из формы в Getresponse не добавляются.

Привожу код:

Ошибки в id нет.

Задача: найти ошибку, если есть и сделать так, чтобы отправляемые данные добавлялись в личном кабинете Getresponse.