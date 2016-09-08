Правки по HTML вертске (мобильная версия)

$8
HTML-версткаЗавершен4 заявки169 просмотров
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Есть Баги в мобильной версии сайта по вертске.

Вот ссылка на правки https://docs.google.com/document/d/1OjRMTiKHaeaYMEx_0bjXqtp-YnH7Fjun6VT065_2PJw/edit 

Выполнить нужно сегодня.

HTML
7 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
Flopsi
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад
$8
1 день
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