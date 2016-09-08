Правки по HTML вертске (мобильная версия)

Добрый день, фрилансеры! Что есть: описание проекта (ТЗ), макеты. Предметом разработки являются сверстанные страницы сайт «SmadyDevices» компании «Smady Devices LTD». Цель проекта – оказание комплекса платных услуг по подбору устройств (смартфонов и планшетов), отвечающих предпочтениям (ранее именуемые «потребности») ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть Баги в мобильной версии сайта по вертске.
Вот ссылка на правки https://docs.google.com/document/d/1OjRMTiKHaeaYMEx_0bjXqtp-YnH7Fjun6VT065_2PJw/edit
Выполнить нужно сегодня.
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