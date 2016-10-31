Требуется верстка сайта и натяжка на Wordpress. Сайт достаточно простой, состоит из страниц: Главная, О нас (текстовая страницы), Услуги (внутри 5 страниц с одинаковой версткой), Результаты (используется просто блоки с главной страницы), Блог, Как это работает ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется верстка для магазина.
Главная страница, список продуктов, карточка товара.
Кроссбраузерная, адаптивная (мониторы, планшет, телефон)
Примеры работ, стоимость и скайп оставляйте.
Спасибо.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $8
Есть Баги в мобильной версии сайта по вертске. Вот ссылка на правки https://docs.google.com/document/d/1OjRMTiKHaeaYMEx_0bjXqtp-YnH7Fjun6VT065_2PJw/edit Выполнить нужно сегодня.Завершен7 лет назад
Необходимо с нуля сделать адаптивную верстку табов с популярными товарами. как должно быть в прикрепленных изображениях. При наведении курсора на товар вокруг данного товара долна появлятсь рамка Фотографии товара можно взять любые или 5 изображениеЗавершен7 лет назад
- $30
Нужно поправить верстку. Верстка адаптивная. Список правок скину в скайпе. Пишите сразу скайп. Без аванса.HTML-верстка7 заявокЗавершен7 лет назад
Здравствуйте, необходимо сверстать посадочную страничку с формой заказа. Требования: кроссбраузерность, HTML5, CSS3, JS. На каком фреймворке делаете адаптив? Покажите 3 примера вашей верстки (ссылки). Шаблон вышлю кандидату. Укажите ориентировочную стоимость и срок.Завершен7 лет назад
Нужно "клонировать" страницу directadvert.ru дизайнерские элементы выполняет другой исполнитель, нужно сверстать и "натянуть" страницуЗакрыт7 лет назад
- $1
На сайте есть контактная форма. Я её подключила к Getresponse. Скрипт работает, после ввода, перебрасывает на succeess page. Но данные из формы в Getresponse не добавляются. Привожу код: ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад
1) Ориентация на мобильность в стиле Bootstrap3 (сайт адаптивный под все устройства). 2) Jquery 2.2.0 и плагины, по необходимости, чтобы работали в этой версии. 3) Валидная верстка (минимум ошибок валидации). 4) Интуитивно понятные классы и индентификаторы блоков и ...Завершен7 лет назад
Есть макет лендинга. Нужно сверстать Указывайте срок и стоимость за 1) без адаптива 2) с адаптивомHTML-верстка43 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сверстать небольшой интернет-магазин. Есть модель страниц в PDFЗавершен7 лет назад