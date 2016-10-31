Требуется верстка

HTML-версткаЗавершен30 заявок379 просмотров
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Требуется верстка для магазина.

Главная страница,  список продуктов, карточка товара.

Кроссбраузерная, адаптивная (мониторы, планшет, телефон)

Примеры работ, стоимость и скайп оставляйте.

Спасибо.

7 лет назад
insiderman
Андрей 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
FLAKE_MDM
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
7 лет назад
$100
5 дней
Все сделано на высшем уровне. Четкое понимание того, как должна отображаться верстка без лишних вопросов. Немного сдвинулись по срокам, но не критично.
Сотрудничество прошло хорошо, всем рекомендую как надежного заказчика.
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