Адаптивно сверстать 2-3 контент страницы (текст + иконки) можно доработав шаблон (Хедер и футер есть). А так-же прикрутить слайдер.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно внести небольшие правки в готовый HTML макет верстки
Задача ТОЛЬКО для опытных профессионалов!
После внесения правок нужно будет самостоятельно проверить в разных броузерах и операционных системах через любой специальный сервис и прислать скриншоты демонстрирующие правильное отображение исправлений в основных броузерах и системах.
Список правок и скриншоты прикреплены к задаче.
Верстка так же прикреплена
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