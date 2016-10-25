Адаптивная верстка промо сайта

Нужно поправить верстку. Верстка адаптивная. Адаптив тоже правим. Список правок скину в скайпе. Пишите сразу скайп. Без аванса.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Итак, нужен опытный верстальщик. У нас один верстальщик взялся за работу, но сделал плохо. Пару исполнителей из фриланса взялись на переделку этой верстки и без вести пропали, поэтому решено верстать с нуля.
Предыдущую верстку, описание косяков верстака и дизайн сайта в PNG можно скачать тут http://www.mediasimple.ru/files/ms.rar - там файл "ТЗ", там описано, как должно все работать, также файл "правки от 28 июля", там я выявил последние несоответствия и скинул предыдущему верстаку. Исходники дизайна вышлю исполнителю.
Также почему-то верстальщик недоделал страницы (вроде штук 4-5) для услуг компании, сделал только 1 страницу для услуг. Эти страницы у нас однотипные, их нужно сделать.
Пишите цену и сроки. Оставляйте скайп.
Однотипные ответы рассмотрю в последнюю очередь, посмотрите ТЗ.
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