Адаптивная верстка промо сайта

Итак, нужен опытный верстальщик. У нас один верстальщик взялся за работу, но сделал плохо. Пару исполнителей из фриланса взялись на переделку этой верстки и без вести пропали, поэтому решено верстать с нуля.

Предыдущую верстку, описание косяков верстака и дизайн сайта в PNG можно скачать тут http://www.mediasimple.ru/files/ms.rar - там файл "ТЗ", там описано, как должно все работать, также файл "правки от 28 июля", там я выявил последние несоответствия и скинул предыдущему верстаку. Исходники дизайна вышлю исполнителю.

Также почему-то верстальщик недоделал страницы (вроде штук 4-5) для услуг компании, сделал только 1 страницу для услуг. Эти страницы у нас однотипные, их нужно сделать.

Пишите цену и сроки. Оставляйте скайп.

Однотипные ответы рассмотрю в последнюю очередь, посмотрите ТЗ.