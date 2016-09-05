Верстка лендинга

Нужно поправить верстку. Верстка адаптивная. Адаптив тоже правим. Список правок скину в скайпе. Пишите сразу скайп. Без аванса.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть макет в PSD.
Сайт должен быть кроссбраузерным и адаптивным.
Скорость загрузки не менее 70 по сервису
developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
Пожалуйста прикрепляйте примеры работ
Огромная просьба, если вас не устраивает стоимость, не нужно писать и предлагать свои услуги за 100500 денег ;-)
Время на выполнение работы до 2 суток
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