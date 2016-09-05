Верстка лендинга

Есть макет в PSD.

Сайт должен быть кроссбраузерным и адаптивным.

Скорость загрузки не менее 70 по сервису

developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Пожалуйста прикрепляйте примеры работ

Огромная просьба, если вас не устраивает стоимость, не нужно писать и предлагать свои услуги за 100500 денег ;-)

Время на выполнение работы до 2 суток