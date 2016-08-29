Адаптивная верстка сайта-каталога (мобильный и планшет)

Требуется Html/Css верстка макетов интернет-магазина. Главная, страница каталога, карточка товара, корзина, типовая информационная страница. Верстка нужна адаптивная. Техзадание есть. Макеты вышлю подходящим кандидатам, для обсуждения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт-каталог подарков. Сейчас разрабатывается новая версия сайта и в связи с этим нужна адаптивная верстка фронт-енда.
Все детали по проекту, описание задачи, ссылки на дизайн и тд. предоставим.
Требования: html, css, javascript,Bootstrap 3, jquery, адаптивная верстка. Кросбровзерно. (желательно). Применение изменений напрямую в исходники приложения используя scala templates (https://www.playframework.com/documentation/2.3.x/ScalaTemplates ). Запуск бекенда локально и проверка изменений на "живом" сайте. Использование GitHub/Bitbucket для взаимодействия с бекенд разработчиком.
Требования можно бсуждать.
Хотим увидеть портфолио ваших адаптивных проектов.
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