Нужно раскрутить Behanсe профайл - поднять статистику заходов и лайков проектов из профайла (поднять статистику заходов до 100 тыс., лайки до 20% от заходов в сумме). http://behance.net/ - дизайнерский каталог портфолио со всего ...
- Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт8 лет назад
- $80
Наш сервис - сайт-каталог подарков и мы хотим расширить базу онлайн магазинов представленных в нашем каталоге. Нужно разослать 600 рекламных писем на электронную почту онлайн магазинам, с которыми еще не работает наш сервис. ...Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт-каталог подарков. Нужно сделать верстку изменений для десктоп, мобайл, таблетка. Требования: html, css, javascript,Bootstrap 3, jquery, адаптивная верстка. Кросбровзерно. Применение изменений напрямую в исходники приложения используя scala templates (https://www.playframework.com/documentation/2.3.x/ScalaTemplates ) ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $55
Нужен фрилансер, который будет выполнять роль Комментатора (ходить по сайтам в интернете и там, где есть доски комментариев (также можно форумы, или сайты вопрос-ответ) писать и оставлять комментарии с активной ссылкой на страницы нашего сайта). ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Нужно протестировать сайт, а именно только верстку для мобильного. 12 уникальных страниц. 30 однотипных категорий только с разными плитками категорий. Требования: Тестировать только верстку адаптива для мобильногоНа устройствах iPhone и Android smartphoneВ ...Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен фрилансер, который будет выполнять роль Комментатора (ходить по сайтам в интернете и там, где есть доски комментариев (также можно форумы, или сайты вопрос-ответ) писать и оставлять комментарии с активной ссылкой на страницы нашего сайта). ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Сайт-каталог подарков. Нужна адаптивная верстка фронт-енда под мобилку ( мобильная расчитана на 320-600 px). Адаптивная верстка Планшета готова. Все детали по проекту, описание задачи, ссылки на дизайн и тд. предоставим. Требования: html, ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
1-3 раза в месяц делать маленькие баннеры на сайт. Сейчас нужен дизайн на первый слайд главного баннера. Его левая часть. Тема - “Подарки к 8 марта”. Сейчас там баннер для 14 февраля. Размер баннера макс ...Баннеры21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Протестировать веб-сайт (каталог подарков) на наличие багов верстки. На платформе: Windows 10 (Сhrome, FF, Opera, IE). В качестве результатов работы хочу получить подробный отчет по найденным багам и несоответствиям. Детали при переписке.Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $134
Написать 1200 рерайтов (300-400 в месяц). Оплата 3 грн за 1 рерайт. Рерайт для описания товаров по 300 символов минимум. Нас интересует уникальность более 80%. Все детали пришлем.Рерайтинг15 заявокЗакрыт8 лет назад
- $173
Написать 1500 рерайтов (300-400 в месяц). Оплата 3 грн за 1 рерайт. Рерайт для описания товаров по 300 символов. Нас интересует уникальность более 80%. Все детали задачи пришлем.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Сайт-каталог подарков. Сейчас разрабатывается новая версия сайта и в связи с этим нужна адаптивная верстка фронт-енда. Все детали по проекту, описание задачи, ссылки на дизайн и тд. предоставим. ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт9 лет назад
Протестировать сайт (проверка выполненной и примененной верстки) Ставились задачи верстальщику: Сверстать новые header и footer, промо баннер для главнойСверстать новые элементы на страницах: Home, Каталог, Товар, Новости, Новость, 404Подключить соц. виджеты ВК ...Тестирование сайтов10 заявокЗакрыт9 лет назад
Написать 400 маленьких рерайтов за месяц, всего 1200. Оплата 3,50 грн за 1 рерайт. Рерайт для описания товаров по 200-300 символов. Нас интересует уникальность более 80%.Копирайтинг16 заявокЗакрыт9 лет назад
Написать 400 маленьких рерайтов за месяц, всего 1200. Оплата 3,50 грн за 1 рерайт. Рерайт для описания товаров по 200-300 символов. Нас интересует уникальность более 80%.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Проект - сайт-каталог подарков. Разрабатывается новая версия сайта и в связи с этим нужна верстка фронт-енда. Задачи Сверстать новые header и footer, промо баннер для главной Сверстать новые элементы на ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
Проект - десктопный и мобильный сайт - большой музыкальный портал для прослушивания музыки. Сейчас нужно сделать: задачи по верстке версия1 мобильного сайта (закрыть список багов 12, сделать список задач 4) ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Написать 13 статей (по 2000 знаков) + поиск картинки к каждой статье на предоставленном сайте картинок. Платим 70 грн за статью. Это написание траффикогенерирующих статей для привлечения целевой аудитории (темы (названия) ...Копирайтинг41 заявкаЗакрыт10 лет назад
Редакция статей сайта - проверка и исправление ошибок в текстах. 1) проверить на сайте 30 статей (по 2000 знаков), что были написаны ранее другими копирайтерами. 2) Проверка на ошибки статических страниц сайта (главная, ...Редактирование и Корректура33 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно протестировать сайт (функционал, верстка). Музыкальный сервис около 25 страниц. Самые простые требования к тестированию. Можно даже, чтобы студент тестировал. Цена соотвественная, тоесть минимум. Рузультат просто в виде вордовского файла со ...Тестирование сайтов24 заявкиЗакрыт10 лет назад