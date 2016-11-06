serjfly

Сергей serjfly

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$171
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

OlgaAbramovskaya
Ольга 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
год назад
$1
7 баллов
8 лет назад
Размещение комментариев на сайтах
Оплата осуществлена своевременно. Рекомендую.
Мы довольны работой. Отличная коммуникация.
Ответный отзыв
Borman010884
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Протестировать сайт (верстка адаптива для мобильного)
Android
Спасибо за интересное задание
Быстро и результативно протестировал верстку мобильной версии сайта. Мы всем довольны.
Ответный отзыв
Wave-agency
Юлий 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Адаптивная верстка сайта-каталога (только Мобильная версия)
BootstrapCSSHTMLJavaScriptjQuery
Рекомендуем,Спасибо за интересную работу.
Быстро и качественно сверстали нашу мобильную версию сайта. Мы всем довольны. Отличная коммуникация.
Ответный отзыв
ekaterynawork
Катерина 
32 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Протестировать веб-сайт
Подробное ТЗ. Всегда на связи. Оплата в срок
Остался доволен работой Катерины. Работа была выполнена четко по ТЗ и точно в срок, что редко встретишь на этом ресурсе среди других фрилансеров. За качественную работу была вознаграждена дополнительным бонусом в 20$. Буду обращаться еще. Рекомендую.
Ответный отзыв
loreal
Лариса 
48 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$9
10 баллов
9 лет назад
Написать 1500 маленьких рерайтов
Отличный заказчик! Интересные творческие задания и своевременная оплата. Рекомендую всем!
Рекомендую Ларису для выполнения качественных рерайтов.
Ответный отзыв