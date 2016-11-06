Нужен фрилансер, который будет выполнять роль Комментатора (ходить по сайтам в интернете и там, где есть доски комментариев (также можно форумы, или сайты вопрос-ответ) писать и оставлять комментарии с активной ссылкой на страницы нашего сайта). ...