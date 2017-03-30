Создаем сайты визитки, интернет магазины, Landing Page (Посадочные страницы), корпоративные сайты.

Наш сайт: wave.com.ua

Контактный номер: +38 (093) 500-30-30

Одесса, ул. Сегедская 18, офис 406 (пн-пт 10:00-18:00)

Качественные результаты в нашей работе мы достигаем благодаря тщательному планированию процесса разработки, а также вниманию к деталям. Считаем, что в мелких, но значительных деталях и заключается профессионализм.

Процесс разработки обычно начинается с прототипирования (wireframe), подробного составления ТЗ с учетом всех требований клиента.

Затем следует этап разработки дизайна будущего сайта, дизайнеры нашей компании используют Adobe Photoshop или Adobe Illustrator, в процессе разработки учитываются важные правила юзабилити зафиксированные ещё на этапе прототипирования. Также учитывается поведение сайта на различных разрешения экрана, включая мобильные устройства.

После следует этап вёрстки и установки свёрстанного макета на CMS. В процессе вёрстки наши frontend разработчики используют современные инструменты сборки проектов, автоматизации задач, пост и препроцессинг css кода в результате чего этап вёрстки не занимает много времени, а написанный код легко поддерживается. Также мы тестируем свёрстанный макет на всех условленных в ТЗ устройствах на поддержку отзывчивости или адаптивности, и проверяем корректность отображения сайта во всех современных и актуальных браузерах.

Небольшой личный сайт, сайт интернет магазина или крупный портал - мы с радостью примем участие в проекте любого масштаба, при необходимости возможна работа по договору.

Также мы будем рады встрече в нашем офисе для бесплатной консультации, если у Вас возникли дополнительные вопросы.