Wave-agency

Юлий Wave-agency

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Создаем сайты визитки, интернет магазины, Landing Page (Посадочные страницы), корпоративные сайты.

Наш сайт: wave.com.ua

Контактный номер: +38 (093) 500-30-30

Одесса, ул. Сегедская 18, офис 406 (пн-пт 10:00-18:00)

Качественные результаты в нашей работе мы достигаем благодаря тщательному планированию процесса разработки, а также вниманию к деталям. Считаем, что в мелких, но значительных деталях и заключается профессионализм.

Процесс разработки обычно начинается с прототипирования (wireframe), подробного составления ТЗ с учетом всех требований клиента.

Затем следует этап разработки дизайна будущего сайта, дизайнеры нашей компании используют Adobe Photoshop или Adobe Illustrator, в процессе разработки учитываются важные правила юзабилити зафиксированные ещё на этапе прототипирования. Также учитывается поведение сайта на различных разрешения экрана, включая мобильные устройства.

После следует этап вёрстки и установки свёрстанного макета на CMS. В процессе вёрстки наши frontend разработчики используют современные инструменты сборки проектов, автоматизации задач, пост и препроцессинг css кода в результате чего этап вёрстки не занимает много времени, а написанный код легко поддерживается. Также мы тестируем свёрстанный макет на всех условленных в ТЗ устройствах на поддержку отзывчивости или адаптивности, и проверяем корректность отображения сайта во всех современных и актуальных браузерах.

Небольшой личный сайт, сайт интернет магазина или крупный портал - мы с радостью примем участие в проекте любого масштаба, при необходимости возможна работа по договору.

Также мы будем рады встрече в нашем офисе для бесплатной консультации, если у Вас возникли дополнительные вопросы.

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Отзывы заказчиков

insitemedia
Игорь 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 отзывов
$100
8 баллов
8 лет назад
Верстка и интеграция магазина
WordPress
Всё сделали! Работаем дальше!
Как всегда отличная постановка задач ! Работаем
Ответный отзыв
insitemedia
Игорь 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 отзывов
$130
8 баллов
8 лет назад
Интеграция 2 сайтов
Всё супер!
Все отлично! Работаем дальше
Ответный отзыв
Modest55
Дмитрий 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва
$40
10 баллов
8 лет назад
Переделать сайт
WordPress
Были задержки по срокам, в основном из за недоработок предыдущего верстальщика и моих корректировок. Понравился индивидуальный подход, долго обсуждали детали ТЗ по скайпу. Работой доволен, продолжаем сотрудничать.
Рекомендуем !
Ответный отзыв
serjfly
Сергей 
44 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Адаптивная верстка сайта-каталога (только Мобильная версия)
BootstrapCSSHTMLJavaScriptjQuery
Быстро и качественно сверстали нашу мобильную версию сайта. Мы всем довольны. Отличная коммуникация.
Рекомендуем,Спасибо за интересную работу.
Ответный отзыв
mikhailtt
Михаил 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
8 лет назад
Вёрстка лэндинга
Как всегда всё отлично :)
Отличный заказчик !Рекомендую Всем
Ответный отзыв
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