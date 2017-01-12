Протестировать веб-сайт

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Завершен10 заявок191 просмотр

Протестировать веб-сайт (каталог подарков) на наличие багов верстки. На платформе: Windows 10 (Сhrome, FF, Opera, IE). В качестве результатов работы хочу получить подробный отчет по найденным багам и несоответствиям. Детали при переписке.

8 лет назад
serjfly
Сергей 
44 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ekaterynawork
Катерина 
32 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$20
2 дня
Остался доволен работой Катерины. Работа была выполнена четко по ТЗ и точно в срок, что редко встретишь на этом ресурсе среди других фрилансеров. За качественную работу была вознаграждена дополнительным бонусом в 20$. Буду обращаться еще. Рекомендую.
Подробное ТЗ. Всегда на связи. Оплата в срок

Заявки фрилансеров

ekaterynawork
Катерина 
32 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад