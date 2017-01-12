Необходимо протестировать сайт, он находиться на последней стадии перед запуском. Найти все возможные ошибки, не точности, вещи, которые будут тормозить скорость загрузки и дать рекомендации по доработке.
Протестировать веб-сайт
Протестировать веб-сайт (каталог подарков) на наличие багов верстки. На платформе: Windows 10 (Сhrome, FF, Opera, IE). В качестве результатов работы хочу получить подробный отчет по найденным багам и несоответствиям. Детали при переписке.
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