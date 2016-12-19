Проверить скрипты на отказоустойчивоать масс. отправкой SQL-запросов

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт6 заявок212 просмотров

бюджет небольшой, главное чтобы можно было проверить, "упадет" ли наш сервер

так же нужнен php-скрипт, желательно работающий с разных ip через прокси (прокси найдем), посылающий сложные запросы, которые грузят БД и процессор

(цикл, "форки", прокси)

то есть нужно понять, можно ли уронить БД на нашем сервере.

хостинг для тестов дадим

PHPSQL
8 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

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