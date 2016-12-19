Проверить скрипты на отказоустойчивоать масс. отправкой SQL-запросов

бюджет небольшой, главное чтобы можно было проверить, "упадет" ли наш сервер

так же нужнен php-скрипт, желательно работающий с разных ip через прокси (прокси найдем), посылающий сложные запросы, которые грузят БД и процессор

(цикл, "форки", прокси)

то есть нужно понять, можно ли уронить БД на нашем сервере.

хостинг для тестов дадим