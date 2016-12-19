Необходимо протестировать сайт, он находиться на последней стадии перед запуском. Найти все возможные ошибки, не точности, вещи, которые будут тормозить скорость загрузки и дать рекомендации по доработке.
Анализ Adwords кампании
Нужно проанализоровать Adwords кампанию и дать советы по улучшению ctr.
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