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Специалист по тестированию веб-сайтов и веб-приложений
Ищем талантливого QA инженера в области веб-сайтов и веб-приложений. Нам важно, чтобы Вы умели не только выполнять тест-кейсы, но и думать, разрабатывать и внедрять процессы тестирования.
Мы предлагаем:
- Работу из дома по удобному графику.
- Достойную оплату.
- Интересные задачи, которые помогают развиваться.
- Оплату литературы, семинаров, конференций для профессионального развития.
- Дружный коллектив без лишних формальностей и субординаций.
Требования:
- Большой опыт в тестировании веб-сайтов и веб-приложений, наличие портфолио с успешно внедренными и используемыми практиками тестирования.
- Аналитический склад ума, умение эффективно продумывать кейсы и использовать богатый арсенал автоматического и полуавтоматического тестирования веб-сайтов и веб-приложений.
- Гражданство РФ.
- Аккуратность, перфекционизм, трудолюбие.
Задачи:
- Разработать и организовать процесс автоматической отправки тестовых веб-форм, для последующей проверки целостности данных (все заполненные формы поступили и правильно обработаны автоматическим алгоритмом распределения данных).
- Разработать и организовать процесс автоматической проверки всего функционала портала по заранее прописанным скриптам (цель – убедиться, что все ключевые функции не пострадали и работают без багов)
- Разработать и организовать процесс проверки целостности данных на ключевых страницах (Информация не исчезла, страница содержит точно такие же сведения, что и раньше, оформление блоков не изменилось. Если есть изменения, то сведения по ним должны быть хорошо структурированы и представлены в виде отчета).
- Разработать и внедрить скрипты для ручной проверки данных. Определить периодичность/ситуативность того или иного ручного теста, а также нюансы и регламент его проведения. Самостоятельно, качественно и четко проводить ручное тестирование в нужное время.
- Принять опосредованное участие в разработке общих регламентов выкатки апдейтов (за счет своего опыта и знаний, сформировать рекомендации для устранения мелких недочетов или потенциальных угроз, связанных с разработкой и особенностями применения изменений на глобальном уровне, а не только на стадии тестирования).
Если Вас заинтересовала эта вакансия в отклике обязательно ответьте на следующие вопросы:
1) Максимально подробно расскажите о своем опыте в тестировании веб-сайтов и веб-приложений: какими проектами занимались, каким образом было организовано тестирование, ваша роль в процессе тестирования.
2) Опишите в нескольких абзацах текущие тенденции в тестировании веб-сайтов и веб-приложений и кратко сформулируйте актуальные, перспективные, развивающиеся на Ваш взгляд технологии/подходы/продукты QA.
3) Расскажите каким набором инструментов и сервисов Вы пользуетесь для тестирования веб-сайтов и веб-приложений. Опишите, что Вам нравится и не нравится в каждом из указанных инструментов.
4) Есть ли на текущий момент обязательства перед сторонними компаниями/проектами? Когда сможете приступить к работе?
Ответы на вопросы, вместе с резюме можно присылать на почту: [email protected] (или писать в отклике на вакансию).
СПАСИБО! Не жалейте времени для ответов на вопросы. Чем больше Вы напишите, тем внимательнее мы рассмотрим Вашу кандидатуру!
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