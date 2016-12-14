Специалист по тестированию веб-сайтов и веб-приложений

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
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Ищем талантливого QA инженера в области веб-сайтов и веб-приложений. Нам важно, чтобы Вы умели не только выполнять тест-кейсы, но и думать, разрабатывать и внедрять процессы тестирования. 

Мы предлагаем: 

- Работу из дома по удобному графику. 

- Достойную оплату. 

- Интересные задачи, которые помогают развиваться. 

- Оплату литературы, семинаров, конференций для профессионального развития. 

- Дружный коллектив без лишних формальностей и субординаций. 

Требования: 

- Большой опыт в тестировании веб-сайтов и веб-приложений, наличие портфолио с успешно внедренными и используемыми практиками тестирования. 

- Аналитический склад ума, умение эффективно продумывать кейсы и использовать богатый арсенал автоматического и полуавтоматического тестирования веб-сайтов и веб-приложений. 

- Гражданство РФ. 

- Аккуратность, перфекционизм, трудолюбие. 

Задачи: 

- Разработать и организовать процесс автоматической отправки тестовых веб-форм, для последующей проверки целостности данных (все заполненные формы поступили и правильно обработаны автоматическим алгоритмом распределения данных). 

- Разработать и организовать процесс автоматической проверки всего функционала портала по заранее прописанным скриптам (цель – убедиться, что все ключевые функции не пострадали и работают без багов) 

- Разработать и организовать процесс проверки целостности данных на ключевых страницах (Информация не исчезла, страница содержит точно такие же сведения, что и раньше, оформление блоков не изменилось. Если есть изменения, то сведения по ним должны быть хорошо структурированы и представлены в виде отчета). 

- Разработать и внедрить скрипты для ручной проверки данных. Определить периодичность/ситуативность того или иного ручного теста, а также нюансы и регламент его проведения. Самостоятельно, качественно и четко проводить ручное тестирование в нужное время. 

- Принять опосредованное участие в разработке общих регламентов выкатки апдейтов (за счет своего опыта и знаний, сформировать рекомендации для устранения мелких недочетов или потенциальных угроз, связанных с разработкой и особенностями применения изменений на глобальном уровне, а не только на стадии тестирования). 

Если Вас заинтересовала эта вакансия в отклике обязательно ответьте на следующие вопросы: 

1) Максимально подробно расскажите о своем опыте в тестировании веб-сайтов и веб-приложений: какими проектами занимались, каким образом было организовано тестирование, ваша роль в процессе тестирования. 

2) Опишите в нескольких абзацах текущие тенденции в тестировании веб-сайтов и веб-приложений и кратко сформулируйте актуальные, перспективные, развивающиеся на Ваш взгляд технологии/подходы/продукты QA. 

3) Расскажите каким набором инструментов и сервисов Вы пользуетесь для тестирования веб-сайтов и веб-приложений. Опишите, что Вам нравится и не нравится в каждом из указанных инструментов. 

4) Есть ли на текущий момент обязательства перед сторонними компаниями/проектами? Когда сможете приступить к работе? 

Ответы на вопросы, вместе с резюме можно присылать на почту: [email protected] (или писать в отклике на вакансию). 

СПАСИБО! Не жалейте времени для ответов на вопросы. Чем больше Вы напишите, тем внимательнее мы рассмотрим Вашу кандидатуру!

8 лет назад
Rinat_H
Ринат 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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