Протестировать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен22 заявки269 просмотров

Необходимо протестировать сайт, он находиться на последней стадии перед запуском. Найти все возможные ошибки, не точности, вещи, которые будут тормозить скорость загрузки и дать рекомендации по доработке. 

8 лет назад
Mystery_d_
Диана 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

skorp09
41 год
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$20
3 дня
Очень довольна. Работу закончил в срок, качественно, максимально расширенно, учел все необходимые нюансы. Буду обращаться еще
Хороший заказчик. Задача была поставлена четко. Оплата вовремя. Рекомендую всем! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

skorp09
41 год
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад