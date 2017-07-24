Здравствуйте. У меня есть сайт, стоит на DLE. Скоро будем выходить на рынок и могут появиться недоброжелатели, необходимо проверить все ОТ и ДО в плане уязвимостей в движке DLE Возможно даже существует популярный список ...
Протестировать сайт
Необходимо протестировать сайт, он находиться на последней стадии перед запуском. Найти все возможные ошибки, не точности, вещи, которые будут тормозить скорость загрузки и дать рекомендации по доработке.
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