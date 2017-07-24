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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$28
10 баллов
6 лет назад
Качественное тестирование, выявил критичные, средние и мелкие баги приложения. Сработался с нашей командой! Хороший тестировщик. Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Получил предоплату перед началом работы. Всегда на связи. Опытная команда Рекомендую!
$100
10 баллов
6 лет назад
Отличный специалист, вдумчивый и грамотный подход к тестированию. Всегда на связи, все четко и по существу. Рекомендуем к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Хороший, положительный заказчик! Задачи понятные, оплата своевременная. Рекомендую!
$50
10 баллов
6 лет назад
Всё отлично, Вячеслав протестировал сайт качественно и быстро, рад, что обратился.
Ответный отзыв
Хорошия заказчик! Все прошло хорошо. Всем рекомендую!
$35
10 баллов
6 лет назад
Все детально изучил и проверил, качественный отчет и результат не страшно запускать проект!
Ответный отзыв
Была понятно поставленна задача. Всегда онлайн. Приятно было работать с профессионалом
$20
10 баллов
6 лет назад
Очень довольна. Работу закончил в срок, качественно, максимально расширенно, учел все необходимые нюансы. Буду обращаться еще
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Задача была поставлена четко. Оплата вовремя. Рекомендую всем! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество