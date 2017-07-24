skorp09

Вячеслав skorp09

 
39 летУкраина/Днепр
8 лет на фриланс-бирже
Был
23 дня назад

skype : skorp_09

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
yamaneta
Елена 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$28
10 баллов
6 лет назад
Тестирование android приложения
Качественное тестирование, выявил критичные, средние и мелкие баги приложения. Сработался с нашей командой! Хороший тестировщик. Рекомендую!
Хороший заказчик. Получил предоплату перед началом работы. Всегда на связи. Опытная команда Рекомендую!
Ответный отзыв
AVM
48 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Тестер для моб. приложения на iOS и Андроиде, а также веб-интерфейса.
Отличный специалист, вдумчивый и грамотный подход к тестированию. Всегда на связи, все четко и по существу. Рекомендуем к сотрудничеству!
Хороший, положительный заказчик! Задачи понятные, оплата своевременная. Рекомендую!
Ответный отзыв
kopipast
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Нужен тестер погонять движок сайта
Всё отлично, Вячеслав протестировал сайт качественно и быстро, рад, что обратился.
Хорошия заказчик! Все прошло хорошо. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Webigor
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Нужно тестирование сайта
Все детально изучил и проверил, качественный отчет и результат не страшно запускать проект!
Была понятно поставленна задача. Всегда онлайн. Приятно было работать с профессионалом
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Mystery_d_
Диана 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Протестировать сайт
Очень довольна. Работу закончил в срок, качественно, максимально расширенно, учел все необходимые нюансы. Буду обращаться еще
Хороший заказчик. Задача была поставлена четко. Оплата вовремя. Рекомендую всем! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
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