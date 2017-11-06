Нужен тестер погонять движок сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен8 заявок224 просмотра

Ищу тестера с опытом погонять движок сайта.

В программе:

- поиск ошибок 

- проверка работоспособности функционала (по вёрстке).

- проверка вёрстки

- проверка адаптивки под мобилы

- поиск уязвимостей

Бюджет обсуждается, предлагайте.

8 лет назад
kopipast
Василий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

skorp09
41 год
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$50
4 дня
Всё отлично, Вячеслав протестировал сайт качественно и быстро, рад, что обратился.
Хорошия заказчик! Все прошло хорошо. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

skorp09
41 год
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад