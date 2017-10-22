Тестирование CashBack сервиса

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Закрыт3 заявки210 просмотров

Нужен опытный специалист для пользовательского тестирования кешбек сервиса, выявление текущих багов и неудобств.

Тестирование работы email рассылок при взаимодействии с сервисом/интерфейсом. на выходе нужен Отчет и рекомендации по исправлению.

Ссылка на проект с потенциальным исполнителем. примеры сервисов:

https://smarty.sale/ua

https://megabonus.com/#how-work

8 лет назад
Duka335
Сергей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров