Произвести тестирование сайта во всех браузерах

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Завершен4 заявки202 просмотра

Произвести тестирование сайта во всех версиях всех браузеров! Не юзабилити аудит, а именно тестирование во всех версиях браузеров и указать все баги всех страниц!

8 лет назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Alien-2k
Антон 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$52
1 день
Все отлично, спасибо за работу!
Рекомендую данного заказчика! Было приятно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Alien-2k
Антон 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад