Произвести Юзабилити тестирования сайта http://luminarc-group.ru/ чтобы оказать влияние на поведенчиские факторы! Нужен реально грамотный специалист по юзабилити интернет магазинов!
Автотест VK API + Python + Selenium Webdriver
Написать автотест c использованием unittest + selenium webdriver + requests, и запустить его со мной на моем pycharm с использованием демо экрана или timviewer:
- скрипт должен авторизоваться на сервисе gmun.pro используя аккаунт в ВК
- отправить сообщение пользователю, используя токен сообщества ВК
- убедиться, что сообщение получено, через запросы к API VK (возможно это нужно сделать с использованием приложения ВК, для обхода капчи и др. подтверждений)
Автотест имеет цель и практическую и обучающую.
Цена – договоренность.
Заявки фрилансеров
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