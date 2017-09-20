Автотест VK API + Python + Selenium Webdriver

Написать автотест c использованием unittest + selenium webdriver + requests, и запустить его со мной на моем pycharm с использованием демо экрана или timviewer:

- скрипт должен авторизоваться на сервисе gmun.pro используя аккаунт в ВК

- отправить сообщение пользователю, используя токен сообщества ВК

- убедиться, что сообщение получено, через запросы к API VK (возможно это нужно сделать с использованием приложения ВК, для обхода капчи и др. подтверждений)

Автотест имеет цель и практическую и обучающую.

Цена – договоренность.