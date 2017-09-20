Автотест VK API + Python + Selenium Webdriver

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Закрыт1 заявка737 просмотров

Написать автотест c использованием unittest + selenium webdriver + requests, и запустить его со мной на моем pycharm с использованием демо экрана или timviewer: 

- скрипт должен авторизоваться на сервисе gmun.pro используя аккаунт в ВК 

- отправить сообщение пользователю, используя токен сообщества ВК 

- убедиться, что сообщение получено, через запросы к API VK (возможно это нужно сделать с использованием приложения ВК, для обхода капчи и др. подтверждений) 

Автотест имеет цель и практическую и обучающую. 

Цена – договоренность.

PythonSelenium
8 лет назад
ss8545
50 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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