Адыгэстартер

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт1 заявка194 просмотра

 Здравствуйте Антон. Мы хотим запустить краундфауненговую  платформу на четырёх языках первая. Русский второе. Английский Третье. Турецкий четвёртое. Арабский. Сайт предназначен для Адыгского мира который разбросов в 53 странах мира. По этому нам нужны эти языки. По какой цене и в какой срок мы сможем это сделать?

8 лет назад
guest_15074708979533
8 лет в сервисе
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8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров