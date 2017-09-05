Требуется провести Аудит приложения. Оценку юзабилити.
Адыгэстартер
Здравствуйте Антон. Мы хотим запустить краундфауненговую платформу на четырёх языках первая. Русский второе. Английский Третье. Турецкий четвёртое. Арабский. Сайт предназначен для Адыгского мира который разбросов в 53 странах мира. По этому нам нужны эти языки. По какой цене и в какой срок мы сможем это сделать?
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