Произвести Юзабилити тестирование сайта

Здравствуйте! Нужна помощь в тестировании процесса регистрации на сайте, регистрация предполагает прохождение индентификации в салоне евросети. Зарегистрироваться могут только граждане РФ и у вам не должно быть аккаунты в ЦУПИС Задача подробнее: ...