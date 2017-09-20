Произвести Юзабилити тестирование сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт10 заявок208 просмотров

Произвести Юзабилити тестирования сайта http://luminarc-group.ru/ чтобы оказать влияние на поведенчиские факторы!

Нужен реально грамотный специалист по юзабилити интернет магазинов!

8 лет назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров