Помочь со структурой на сайте

Собственно есть сайт. Структура утверждена (по сео и пр), надо помочь с размещением флеш баннеров, либо вы что-то еще увидите что можно добавить для удобства на сайте, интересует в первую очередь главная стр.

Бюджет небольшой так как и задание простое.