Помочь со структурой на сайте

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт6 заявок288 просмотров

Собственно есть сайт. Структура утверждена (по сео и пр), надо помочь с размещением флеш баннеров, либо вы что-то еще увидите что можно добавить для удобства на сайте, интересует в первую очередь главная стр.

Бюджет небольшой так как и задание простое. 

8 лет назад
belvik
33 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 отзывов(-2)

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