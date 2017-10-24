Юзаби&#769;лити интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен9 заявок354 просмотра

Нужен юзабилити раздела https://dominomebel.ru/katalog/kukhni/ и карточки товара

8 лет назад
Jeep187
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

AlexanderSW
39 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$40
2 дня
Хороший специалист, указал все ошибки!
Хороший заказчик. Всегда на связи. Оплата моментальная. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

AlexanderSW
39 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
ТОП-10
Тестирование сайтов