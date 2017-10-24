Здравствуйте Антон. Мы хотим запустить краундфауненговую платформу на четырёх языках первая. Русский второе. Английский Третье. Турецкий четвёртое. Арабский. Сайт предназначен для Адыгского мира который разбросов в 53 странах мира. По этому нам нужны эти языки. ...