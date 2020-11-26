Требуется восстановить доступ к взломанному сайту. Необходимо удалить текущий контент, который был установлен злоумышленниками, и вернуть старый сайт. Опыт в веб-программировании и защите сайтов от взлома будет преимуществом.
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Необходимо обновить сайт starter118.ru, добавив кнопку 'Позвонить' и кнопку 'Написать в WhatsApp'. Также требуется разработать мобильную версию сайта для удобства пользователей. Ожидается, что изменения улучшат взаимодействие с клиентами.Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Требуется внести изменения на сайт на базе OpenCart, прикрепив категории к кнопкам в основном меню. На сайте 10 кнопок и 10 категорий. При нажатии на кнопку посетитель должен попадать в соответствующую категорию с товарами, закрепленными за ней. В каждой карточке товара указана категория. Необходима реализация корректной навигации для улучшения пользовательского опыта.Веб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
Необходимы правки на сайте на платформе OpenCart. Задача включает прикрепление категорий к кнопкам меню и изменение самих кнопок меню. Ожидаются опытные специалисты в веб-программировании.Веб-программирование3 заявкиЗакрытгод назад
Требуется изменить дизайн трех страниц на сайте. Необходимо самостоятельно разработать новые проекты для главной страницы и двух дополнительных страниц. Ожидается креативный подход и внимание к деталям в процессе редизайна.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрытгод назад
Компания dominomebel.ru ищет сотрудника в службу поддержки для удаленной работы. Обязанности включают консультирование клиентов, составление проектов в онлайн-конструкторе и обработку заявок в 1С. График работы с понедельника по субботу, средняя загруженность 2-3 часа в день. Оплата составляет 5% от выполненного заказа или минимум 20 тыс. руб. в месяц.Служба поддержки9 заявокЗакрыт2 года назад
- $500
В компанию требуется менеджер по продажам до 35 лет с опытом. Обязанности включают консультирование клиентов и составление макетов кухонных гарнитуров. График работы Пн-Пт, 10:00 - 19:00 по МСК. Заработок от 50 тыс. р. в месяц при 2 часах работы в день. Наличие компьютера, телефона и интернета обязательно.Служба поддержки10 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, нужна грамотная консультация насчет того, как продвинуть свой проект в СЕОПоисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт4 года назад
Компания ищет СЕОшника с хорошим опытом успешных проектов. Оплата сдельная (процент с продаж). Интернет магазин мебели в г. Москве.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, нужно исправить ошибки на сайте! Список ошибок: https://drive.google.com/drive/folders/1a6wNiIWvy3jt5qySAX3pJ5Uw-YmLoZ6O?usp=sharingРедактирование и Корректура9 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, у меня есть опыт продвижение сайтов, но почему то я не ни как не могу продвинуть сайт в последнее время. Нужен аудит сайта с последующей помощью в его продвижении. Помошь заключается в консультировании!Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, вы мне как то делали бесплатный аудит сайта и я бы хотел заказать платный аудит!Тестирование сайтовнет заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, нужно вести аккаунт в инстаграм dominomebel.ru обязанности: выкладывать по два поста в день, утром и вечером!Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужен программист на opencart (Version 2.3.0.2) с хорошим знанием данной площадки! Свободный график. Работы не много но нужно постоянно следить за сайтом и вносить необходимые изменения! Оплата 20.000 р./месяцИнтернет-магазины10 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать аудит сайта. Указать все ошибки которые мешают его продвижениюПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен4 года назад
Ищем сео специалиста для продвижения сайта в Москве Требования: 1. опыт от 5 лет 2. только белые методыПоисковые системы (SEO)26 заявокЗакрыт4 года назад
сайт dominomebel.ru 1. Заголовки H2, H3, H4 поменять на страницах заголовки на текст! 2. Оптимизировать карту сайта https://dominomebel.ru/sitemap.xml очень долго генерируется, и нужно поставить правильный приоритет 3. Сделать редирект ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт4 года назад
Сайт https://dominomebel.ru Сам продвинул раздел кухни, нужно продвинуть другие разделы ну и подтянуть раздел "кухни".Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт5 лет назад
- $10
Нарисовать кухню в такой же комплектации как и на картинке, но что бы ее хотелось купить! В случае удачной работы возьму на постоянную основу с зп 30 т.р. в месяц!Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен редизайн карточки товаров на примере: https://dominomebel.ru/kuhnya-sofiya-2-1-m-sirenevo-belaya и нужна мобильная версияДизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад