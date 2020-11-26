Jeep187

Евгений Jeep187

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Восстановить доступ к сайту

    Требуется восстановить доступ к взломанному сайту. Необходимо удалить текущий контент, который был установлен злоумышленниками, и вернуть старый сайт. Опыт в веб-программировании и защите сайтов от взлома будет преимуществом.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Старт Сервис

    Необходимо обновить сайт starter118.ru, добавив кнопку 'Позвонить' и кнопку 'Написать в WhatsApp'. Также требуется разработать мобильную версию сайта для удобства пользователей. Ожидается, что изменения улучшат взаимодействие с клиентами.

    Адаптивная версткаДоработка сайтов
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Внести правки на сайт

    Требуется внести изменения на сайт на базе OpenCart, прикрепив категории к кнопкам в основном меню. На сайте 10 кнопок и 10 категорий. При нажатии на кнопку посетитель должен попадать в соответствующую категорию с товарами, закрепленными за ней. В каждой карточке товара указана категория. Необходима реализация корректной навигации для улучшения пользовательского опыта.

    Доработка сайтовOpencart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Внести правки на сайт

    Необходимы правки на сайте на платформе OpenCart. Задача включает прикрепление категорий к кнопкам меню и изменение самих кнопок меню. Ожидаются опытные специалисты в веб-программировании.

    Доработка сайтовOpencart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Изменить три страницы

    Требуется изменить дизайн трех страниц на сайте. Необходимо самостоятельно разработать новые проекты для главной страницы и двух дополнительных страниц. Ожидается креативный подход и внимание к деталям в процессе редизайна.

    Дизайн сайтов
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Сотрудник в интернет-магазин мебели (удаленно)

    Компания dominomebel.ru ищет сотрудника в службу поддержки для удаленной работы. Обязанности включают консультирование клиентов, составление проектов в онлайн-конструкторе и обработку заявок в 1С. График работы с понедельника по субботу, средняя загруженность 2-3 часа в день. Оплата составляет 5% от выполненного заказа или минимум 20 тыс. руб. в месяц.

    Служба поддержки9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Менеджер по продажам

    $500

    В компанию требуется менеджер по продажам до 35 лет с опытом. Обязанности включают консультирование клиентов и составление макетов кухонных гарнитуров. График работы Пн-Пт, 10:00 - 19:00 по МСК. Заработок от 50 тыс. р. в месяц при 2 часах работы в день. Наличие компьютера, телефона и интернета обязательно.

    Служба поддержки10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • СЕО оптимизатор

    Компания ищет СЕОшника с хорошим опытом успешных проектов. Оплата сдельная (процент с продаж). Интернет магазин мебели в г. Москве.

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Консультирование по СЕО продвижению

    Здравствуйте, у меня есть опыт продвижение сайтов, но почему то я не ни как не могу продвинуть сайт в последнее время. Нужен аудит сайта с последующей помощью в его продвижении. Помошь заключается в консультировании!

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Программиста на opencart

    Нужен программист на opencart (Version 2.3.0.2) с хорошим знанием данной площадки! Свободный график. Работы не много но нужно постоянно следить за сайтом и вносить необходимые изменения! Оплата 20.000 р./месяц

    Opencart
    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Внести изменения на сайт opencart

    сайт dominomebel.ru 1. Заголовки H2, H3, H4 поменять на страницах заголовки на текст! 2. Оптимизировать карту сайта https://dominomebel.ru/sitemap.xml  очень долго генерируется, и нужно поставить правильный приоритет 3. Сделать редирект ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать кухню

    $10

    Нарисовать кухню в такой же комплектации как и на картинке, но что бы ее хотелось купить! В случае удачной работы возьму на постоянную основу с зп 30 т.р. в месяц!

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
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Отзывы фрилансеров

reFLASHer
Сергей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Аудит сайта
Отличный клиент! Спасибо!
Все подробно написал! Нашел кучу ошибок не только в коде, но и со стороны юзабилити! Очень доволен результатом, всем рекомендую!!! Таких аудитов мне еще никто не делал, а заказывал я их кучу!
Ответный отзыв
alexeewq
Иван 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Редизайн карточки товаров
Приятно работать с Евгением, спасибо за интересный проект! Никаких задержек по оплате, быстрая обратная связь. Всем рекомендую :)
Все отлично, кое что надо было доделать, Иван все сделал быстро и качественно. Всем советую!!!
Ответный отзыв
deeaero
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Редизайн сайта
Хороший заказчик, все кратко и по делу. Оплата в срок, быстрая обратная связь.
Все супер, выполнил в срок!!!
Ответный отзыв
black_voron
Сергей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Изменить главную страницу
Было приятно работать! Спасибо за заказ!
Все сделал что просили в срок! Всегда на связи! Рекомендую!!!
Ответный отзыв
KoBro
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
8 баллов
7 лет назад
Дизайн карточки товара
Были некоторые разногласия связанные с форматом исходников. Я отдавал в Figma, а нужен был обязательно psd. Но надеюсь, по итогу все остались довольны результатом: Евгений получил хороший дизайн, верстальщик-старовер узнал о современных инструментах. Спасибо за конкурс.
Все сделал не плохо, но не смог предоставить в формате который был нам удобен, пришлось программиста переучивать под его формат!
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