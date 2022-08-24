Менеджер по продажам

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт10 заявок1047 просмотров

Всем привет, в мою компанию требуется менеджер по продажам.

требования к кандидату:

- до 35 лет

- опыт в продажах

- грамотная речь

обязанности:

- консультирование клиентов

- составление макетов кухонных гарнитуров при помощи онлайн конструктора

- сопровождение клиента до момента завершения продажи.

Необходимо иметь компьютер, телефон и выход в интернет (можно с телефона).

График работы Пн-Пт 10:00 - 19:00 по Московскому времени

Работа не пыльная для того что бы зарабатывать 50 тыс. р. в месяц достаточно в общем уделять по 2 часа в день, а дальше все зависит от желания.

3 года назад
Jeep187
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6 месяцев назад

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