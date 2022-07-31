Консультант (без опыта)

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Закрыт6 заявок1374 просмотра

Приглашаем сотрудников для перспективной работы в успешно развивающуюся компанию.Вся работа на своём личном ПК (ноутбуке,планшете).Занятость от 3-4 часов в сутки.Время и место работы определяете сами.Обязанности:Обработка заявокКонсультации соискателей.Ответы на часто задаваемые вопросы.Требования: стабильный интернет.Можно без опыта работы.Место проживания- любой регион России. Желание зарабатывать.Условия: бесплатное обучение, удобный гибкий график, карьерный рост, премии, путёвки от компании.Оплата сдельно премиальная.Обращаться на почту: [email protected] Оксана (ст. менеджер)

3 года назад
sachaaa
52 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Елизавета
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валентин
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олеся
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александр
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Иван
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Тимофей
 
21 год
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Был
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