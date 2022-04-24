Опросить людей при помощи звонка (простой скрипт)

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрытнет заявок282 просмотра

Необходимо опросить примерно 300 человек, ничего продавать не нужно. Есть готовый скрипт. Мы организовываем мероприятие-конференцию.

Краткое описание задачи: позвонить уже записавшимся на конференцию и уточнить, собираются прийти или нет, если нет, почему.

Время звонка: по мск, поэтому жителей регионов с разницей более чем 2 часа во времени, к сожалению, не рассматриваем. Задача до 04.07 включительно в любом удобном для Вас режиме.

3 года назад
guest_16566560068809
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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