Необходимо опросить примерно 300 человек, ничего продавать не нужно. Есть готовый скрипт. Мы организовываем мероприятие-конференцию.

Краткое описание задачи: позвонить уже записавшимся на конференцию и уточнить, собираются прийти или нет, если нет, почему.

Время звонка: по мск, поэтому жителей регионов с разницей более чем 2 часа во времени, к сожалению, не рассматриваем. Задача до 04.07 включительно в любом удобном для Вас режиме.