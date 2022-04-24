Требуется русскоговорящий администратор для агентства знакомств. Обязанности включают администрирование работы, общение с сотрудницами в приложениях и чате, работа по сменному графику. Оплата от 20$ до 50$ в день. Необходим ПК или планшет и быстрый интернет. Работа на дому, постоянная и надежная.
Опросить людей при помощи звонка (простой скрипт)
Необходимо опросить примерно 300 человек, ничего продавать не нужно. Есть готовый скрипт. Мы организовываем мероприятие-конференцию.
Краткое описание задачи: позвонить уже записавшимся на конференцию и уточнить, собираются прийти или нет, если нет, почему.
Время звонка: по мск, поэтому жителей регионов с разницей более чем 2 часа во времени, к сожалению, не рассматриваем. Задача до 04.07 включительно в любом удобном для Вас режиме.
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