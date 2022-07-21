Проблема с получением сообщений из форм обратной связи требует оперативного решения. Ранее функционал работал исправно, необходимо выяснить причины сбоя и восстановить работу форм. Ожидается быстрое реагирование и устранение проблемы.
Прозвон холодной базы
Необходимо прозвонить холодную базу (136 контактов). Задать 2 вопроса (занимаются ли спецтехникой и размер автопарка).
C нашей стороны, мы предоставим доступы к IP-телефонии, чтобы звонки для вас были за наш счет
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