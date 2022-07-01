Требуется опросить около 300 человек, записавшихся на конференцию. Необходимо уточнить, собираются ли они прийти и если нет, узнать причины. Используйте готовый скрипт. Звонки должны быть выполнены до 04.07 по московскому времени, с учетом часовых поясов.
Не приходят сообщения из форм обратной связи.
Добрый день!
Очень срочный вопрос, нужно посмотреть почему не приходят сообщения из форм связи, раньше все работало.
Решить нужно оперативно.
Всем спасибо!
Заявки фрилансеров
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